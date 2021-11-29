Король Марокко призвал к восстановлению доверия между палестинцами и израильтянами

РАБАТ, 29 ноября. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI в понедельник призвал к восстановлению взаимного доверия между палестинцами и израильтянами с целью нахождения благоприятного решения палестинского вопроса в рамках сосуществования двух государств. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

"Мы вновь призываем к активным и эффективным дипломатическим усилиям для возобновления переговоров между двумя сторонами с целью нахождения благоприятного решения палестинского вопроса в рамках сосуществования двух государств [палестинского и израильского]", - говорится в послании монарха по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.

Мухаммед VI призвал международное сообщество оказать помощь с тем, чтобы "обе стороны восстановили взаимное доверие и воздерживались от любых действий, которые могут помешать мирному процессу". Король также напомнил, что "с момента окончания прямых переговоров между палестинской и израильской сторонами прошло семь лет".

Марокканские власти традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта, в том числе ситуации вокруг судьбы "Города трех религий" - Иерусалима. Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлены сохранение духовного и цивилизационного значения города, защита его роли как средоточия и распространителя ценностей толерантности и мира.