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NYT: В Пентагоне расследуют авиаудар США в Сирии, унесший в 2019 году жизни 80 человек

По информации газеты, расследованием будет проводиться под руководством главы командования Сухопутных войск США генерала Майкла Гарретта

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин распорядился провести расследование авиаудара в Сирии в 2019 году, унесшего жизни 80 человек. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их информации, расследованием будет проводиться под руководством главы командования Сухопутных войск США генерала Майкла Гарретта. Ему поручено в течение 90 дней установить наличие возможных нарушений при авиаударе, который был осуществлен спецподразделением Task Force 9 в районе населенного пункта Эль-Багуз.

Ранее The New York Times сообщала, что Пентагон скрыл информацию об авиаударе, который привел к значительным человеческим жертвам. Согласно проведенному изданием расследованию, 18 марта 2019 года американский истребитель F-15 по указу Task Force 9 скинул бомбу на толпу людей, находившихся в поле близ населенного пункта Эль-Багуз. По данным газеты, американское военное руководство преуменьшало нанесенный ущерб, независимое расследование инцидента было заморожено, а сам авиаудар не был предан широкой огласке.

Журналисты издания направили всю собранную информацию в Центральное командование ВС США. Там признали факт авиаудара, а также заявили о том, что в результате этой бомбардировки погибли 80 человек, отметив, что удар был оправдан. По словам американских военных, в результате авианалета были ликвидированы 16 боевиков ИГ ("Исламское государство", террористическая группировка, запрещена в РФ) и четыре гражданских. В отношении остальных жертв в ведомстве заявили, что не смогли установить, являлись ли они террористами или мирными жителями.

Теги
СШАСирияОстин, Ллойд
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