Следователи пока не могут сказать, кто стоял за покушением на премьера Ирака

КАИР, 30 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет, занимающийся расследованием покушения на жизнь премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми, пока не может точно идентифицировать причастных к атаке. Об этом, как передает телеканал Al Arabiya, заявил в понедельник вечером советник по национальной безопасности в правительстве Касем аль-Араджи.

Покушение на главу иракского кабмина было совершено в ночь с 6 на 7 ноября. Тогда сообщалось, что резиденция премьера, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированных беспилотников. Премьер не пострадал, о чем сам сообщил практически сразу же после атаки в Twitter.

Аль-Араджи, выступая на пресс-конференции спустя почти три недели после начала расследования, продемонстрировал видеоматериалы с подробным описанием событий, однако указал, что нападавшие пока не выявлены. "Следственный комитет полка не выдвигал обвинений какому-либо конкретному лицу или структуре, и мы призываем к сотрудничеству между различными сторонами для продолжения расследования", - сказал он.

Советник по нацбезопасности подтвердил, что в нападении был использован заминированный беспилотник, в результате попадания которого дому премьера и был нанесен ущерб. Между тем, по его словам, позднее на крыше резиденции обнаружился еще один неразорвавшийся дрон, на котором были отпечатки пальцев, однако саперы подорвали его, не сняв их. "В связи с проявленной халатностью комитет принял решение арестовать восемь офицеров, в том числе двух генералов. В отношении них начато расследования с целью выяснить, почему они не выполнили должностные инструкции", - отметил аль-Араджи, добавив при этом, что оба летательных аппарата были местного производства.

До сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение на дом аль-Казыми. Ранее проступала информация о задержании трех человек, которые могли быть причастны к вылазке, однако никаких других подробностей не сообщалось.