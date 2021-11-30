Постпред КНР в Вене заявил, что США должны снять все санкции, противоречащие СВПД

ТАСС, 30 ноября. Постоянный представитель КНР при международных организациях в Вене Ван Цюнь на переговорах по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе заявил, что США должны снять все санкции, не согласующиеся с СВПД, в том числе против Китая. Об этом в понедельник сообщается на странице постоянного представительства КНР в Вене в Twitter.

"Представитель Ван Цюнь на заседании совместной комиссии по СВПД подчеркнул, что диалог и переговоры являются единственным правильным способом разрешить иранский ядерный вопрос и что США должны снять все санкции, противоречащие СВПД, против Ирана и третьих сторон, в том числе против Китая", - говорится в сообщении.

Ван Цюнь отметил, что Китай всегда поддерживал соблюдение СВПД и прилагал усилия для возобновления переговоров.

Представитель КНР выразил надежду, что все стороны воспользуются возможностью и урегулируют нерешенные вопросы путем переговоров, а также заверил коллег, что Китай будет работать со всеми участниками диалога для быстрого достижения результатов.

Седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе возобновился 29 ноября в Вене после перерыва в июне этого года. Как отмечал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) началось довольно успешно, переговорщики договорились о дальнейших шагах.