Макрон призвал Тегеран к конструктивным переговорам по ядерной программе

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Тегеран к конструктивному участию в возобновившихся в понедельник переговорах по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец по итогам телефонного разговора французского лидера с иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

Макрон в ходе беседы с президентом Ирана заявил, что "Париж выступает за возврат Тегерана к полному соблюдению его обязательств по СВПД и за возвращение США к этой сделке", отметили в администрации французского лидера. Президент Франции "подчеркнул необходимость конструктивного участия Ирана в переговорах с тем, чтобы обмены позволили быстро вернуться к договоренностям", добавили в Елисейском дворце.

Седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе начался 29 ноября в Вене. Переговоры приостанавливались в июне этого года из-за выборов в Иране. Как отметил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) началось довольно успешно, переговорщики договорились о дальнейших шагах.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение обязательств США по сделке.