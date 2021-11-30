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В МИ-6 считают необходимой работу с техкомпаниями для отражения угроз из РФ и КНР

Глава службы внешней разведки Ричард Мур признает, что ведомство не способно самостоятельно разработать инструменты, необходимые для отражения гибридных угроз

ТАСС, 30 ноября. Британская служба внешней разведки (МИ-6) должна стать более открытой к сотрудничеству с технологическими компаниями, чтобы успешно противостоять угрозам со стороны России и Китая, считает глава разведслужбы Ричард Мур. Текст его выступления, которое запланировано на 30 ноября, приводит во вторник газета The Guardian.

"Наши противники вкладывают деньги и усилия в освоение искусственного интеллекта, квантовых вычислений и синтетической биологии, потому что они знают, что владение этими технологиями даст им преимущество", - считает Мур.

Как ожидается, глава МИ-6 признает, что ведомство не способно самостоятельно разработать инструменты, необходимые для отражения гибридных угроз, указывает издание.

Ранее Мур в интервью изданию "Санди таймс" заявлял, что Великобритании необходимо взаимодействовать с Россией и уважать ее роль в мире, в то же время предпринимая меры, направленные на сдерживание Москвы. Касаясь темы отношений западных стран с Китаем, Мур отметил, что они стремятся к "позитивным отношениям" и сотрудничеству с Пекином, чье экономическое влияние растет, однако интересы и ценности расходятся с западными.

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