Претендент на пост президента Филиппин отказался от участия в выборах

БАНГКОК, 30 ноября. /ТАСС/. Сенатор Кристофер Лоуренс Го, который претендовал на пост вице-президента Филиппин, а позже выдвинул свою кандидатуру в президенты на смену нынешнему лидеру Родриго Дутерте, отказался от участия в выборах 2022 года. Об этом законодатель сообщил во вторник журналистами.

По словам сенатора, его семья не хочет, чтобы он баллотировался в президенты Филиппин. "В последние несколько дней я понял, что мои действия противоречат велению сердца и разума, - приводит слова Го медиагруппа ABS-CBN. - Они действительно идут вразрез <...>, поэтому я снимаюсь с гонки".

13 ноября Кристофер Лоуренс Го выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны.

Филиппинцы изберут президента, вице-президента и более 300 членов парламента 9 мая 2022 года. Окончательный список кандидатов должен быть сформирован в январе будущего года. Согласно конституции, переизбираться на должность главы государства 76-летний Дутерте не может, поэтому он баллотируется на пост сенатора, несмотря на то, что планировал уйти из политики.