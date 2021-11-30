СМИ: США опасаются, что Иран не пойдет на условия ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Власти США не возлагают больших надежд на возобновление переговоров с Ираном по ограничению его ядерной программы и полагают, что Тегеран пока не готов к серьезным переговорам. Об этом сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на свои источники.

Президент Ирана Эбрахим Раиси, по мнению американской разведки, считает, что его предшественник на этом посту Хасан Роухани заключил плохой Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2015 году. Некоторые американские должностные лица высокого ранга "глубоко обеспокоены тем, что Иран зайдет слишком далеко в своих нынешних ядерных разработках, в результате чего будет слишком поздно вернуться" к СВПД. Однако в администрации президента США Джо Байдена все же надеются, что Раиси в конечном итоге захочет заключить новое соглашение, которое не будет сильно отличаться от предыдущего.

"Мы ясно дали понять, что продолжающаяся ядерная эскалация Ирана неконструктивна и несовместима с заявленной им целью вернуться к взаимному соблюдению СВПД", - прокомментировали порталу ситуацию в пресс-службе Госдепартамента США. Ядерная эскалация, добавили во внешнеполитическом ведомстве, "не даст Ирану никаких переговорных рычагов, когда мы вернемся к переговорам". Так, по данным Axios, разведслужбы Израиля в течение последних двух недель передавали данные США и ряду стран Европы о том, что Иран занимается техническими приготовлениями к обогащению урана до 90%.

Седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе начался 29 ноября в Вене после того, как они были приостановлены в июне этого года из-за выборов в Иране. За прошедшие шесть раундов переговоров с апреля по июнь 2021 года переговорщикам стран - участниц СВПД и США удалось определить, какие американские санкции в отношении Ирана подлежат отмене и список шагов в ядерной области, которые должен предпринять Иран, чтобы вернуться к выполнению своих обязательств.