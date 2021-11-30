Наследник японского престола хочет получить право отвечать на клевету в СМИ и интернете

ТОКИО, 30 ноября. /ТАСС/. Наследник японского престола принц Акисино высказался за утверждение неких "критериев", которые позволили бы императорской семье давать ответ на ложные обвинения в свой адрес. Он заявил об этом в ответах на вопросы на пресс-конференции, проведенной по случаю отмечаемого во вторник его 56-летия.

Принц отметил, что некоторые средства массовой информации вели кампанию против его старшей дочери Мако в связи с ее выходом замуж за однокурсника Кэя Комуро, имевшего неразрешенные к моменту бракосочетания финансовые проблемы. "Я не могу смириться с клеветой, - сказал наследник престола, - будь она в журналах или в интернете". Он подчеркнул, что на такие выпады следует реагировать. "Нужно выработать критерии, дающие возможность давать ответ" на публикации, не соответствующие, по его мнению, действительности.

Принц в то же время сообщил, что он лично принял решение не проводить обычные придворные церемонии в связи с замужеством его дочери. Он сослался при этом на те же финансовые проблемы ее избранника. По мнению принца, Комуро должен был публично ответить на связанные с этим вопросы.

Первоначально свадьба Комуро и Мако намечалась на ноябрь 2018 года, однако была отложена. Причиной отсрочки стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, требовавшим вернуть ему 4 млн иен (около $35 тыс.), которые были выделены, в частности, на учебу Комуро. Информация о долге вызвала недовольство среди части японского общества, где распространились слухи о том, что молодой человек использует помолвку с принцессой для решения своих проблем. Эта тема активно обсуждалась в массовых еженедельниках и социальных сетях. Принцесса тяжело переживала эту историю - у нее диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.

В середине ноября, по данным печати, Комуро перевел требуемые 4 млн иен на банковский счет бывшего друга его матери. Однако сведений о финансовых источниках, благодаря которым он смог собрать необходимые средства, не было приведено. Эта тема также активно обсуждается в еженедельниках и социальных сетях.

Бракосочетание Комуро и Мако состоялась в октябре. Принцесса при этом лишилась титула и статуса члена императорской семьи и стала обычной японской гражданкой. В связи с ситуацией с Комуро официальная свадьба не проводилась, были отменены придворные церемонии, которые сопровождают выход замуж девушек из императорской семьи. Сама Мако отказалась от полагавшегося ей государственного приданого в размере 150 млн иен (более $1,3 млн). 14 ноября молодожены прибыли в США и начали новую жизнь в Нью-Йорке, где Комуро работает в адвокатской конторе.