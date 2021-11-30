В Южной Корее надеются на успех в переговорах по ядерной сделке Ирана

СЕУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея надеется на существенный прогресс переговоров по возобновлению ядерной сделки с Ираном и призывает все заинтересованные стороны проявлять терпение. Об этом говорится в распространенном во вторник телеканалом KBS заявлении южнокорейского министерства иностранных дел.

"В Сеуле надеются на то, что заинтересованные стороны достигнут договоренности по ядерному соглашению и будут его добросовестно соблюдать, чтобы способствовать региональному миру и стабильности", - говорится в документе. МИД пообещал также "продолжить дипломатические усилия", направленные на возобновление сделки.

В южнокорейских банках остаются иранские активы на сумму около $7 млрд, замороженные в соответствии с американскими санкциями.

Седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе начался 29 ноября в Вене после того, как они были приостановлены в июне этого года из-за выборов в Иране. За прошедшие шесть раундов переговоров с апреля по июнь 2021 года переговорщикам стран - участниц СВПД и США удалось определить, какие американские санкции в отношении Ирана подлежат отмене и список шагов в ядерной области, которые должен предпринять Иран, чтобы вернуться к выполнению своих обязательств.