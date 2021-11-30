Представители военных ведомств РФ и Монголии обсудили сотрудничество

УЛАН-БАТОР, 30 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Монголии Гурсэдийн Сайханбаяр и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудили на встрече в Улан-Баторе вопросы военно-технического сотрудничества двух стран, высказались за расширение взаимодействия.

"Такие встречи соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и способствуют наращиванию контактов между нашими вооруженными силами. Готовы обменяться мнениями по актуальным вопросам нашего сотрудничества в военной и военно-технической сферах", - сказал Герасимов на встрече во вторник.

Генерал армии поблагодарил монгольскую сторону за традиционно радушный прием и поздравил с Днем независимости Монголии, который отмечался 26 ноября.

Герасимов выразил признательность за традиционное монгольское представительство в мероприятиях, организованных Минобороны России в 2021 году, в том числе с личным участием министра обороны Гурсэдийна Сайханбаяра. В частности, Монголия приняла участие в IX Московской конференции по международной безопасности, в торжественном открытии Аллеи союзников советского народа в годы Великой Отечественной войны, где был представлен памятник "Союзники. Бойцы Монголии".