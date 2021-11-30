Ереван указал, что заявление от 26 ноября опровергает предоставление Баку коридора

ЕРЕВАН, 30 ноября. /ТАСС/. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 ноября в Сочи опровергает тезисы о предоставлении Азербайджану коридора через территорию Армении. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Согласно заявлению от 26 ноября подтверждается положение о разблокировании всех транспортных путей и экономических связей в регионе, зафиксированное в заявлении от 11 января (трехстороннее заявление лидеров Армении, РФ и Азербайджана - прим. ТАСС). Также в очередной раз опровергаются пропагандистские тезисы о "коридоре" или коридорной логике", - отметил Унанян.