ЦИК Киргизии назвал причину сбоя на сайте во время подсчета голосов

БИШКЕК, 30 ноября. /ТАСС/. Механическая ошибка оператора стала причиной сбоя в работе сайта ЦИК Киргизии во время подсчета голосов после состоявшихся 28 ноября в стране парламентских выборов. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Центризбиркома республики.

"Специалист ЦИК ошибочно удвоил цифру [механическая ошибка при написании формулы калькуляции] при публикации данных голосования на сайте избирательной системы", - говорится в сообщении.

Впоследствии, отмечает Центризбирком, оператор "произвел исправление формулы в визуализации данных" и после этого система работает исправно. "Эта ошибка была одинаковой не только для не прошедших (в состав парламента - прим. ТАСС) партий, но и для всех", - отмечает ведомство.

В воскресенье на сайте ЦИК республики во время обработки поступающих сведений с участков от электронных избирательных урн произошел сбой в системе. В результате страница некоторое время была недоступна для просмотра. После возобновления ее работы на ней появились сведения, которые отличались от предыдущей версии. Ряд проигравших выборы партий в связи с этим заявили о фальсификациях итогов и потребовали проведения повторного голосования.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 28 ноября по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендовали 1,3 тыс. человек. По предварительным данным, в состав парламента проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан", ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман Нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Явка составила около 35%. В стране продолжается ручной подсчет голосов, на основании которого будут объявлены официальные результаты голосования.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.