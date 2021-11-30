Новым председателем ведущей оппозиционной партии Японии стал глава ее политсовета Идзуми

ТОКИО, 30 ноября. /ТАСС/. Глава политсовета ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) Японии Кэнта Идзуми избран во вторник ее новым председателем. Прямая трансляция партийного съезда велась на канале партии в YouTube.

Первый тур голосования не выявил победителя. В решающий тур вышли Идзуми и бывший специальный советник премьер-министра Сэйдзи Осака. По его итогам они получили 205 и 128 баллов соответственно. Для победы необходимо было набрать минимум 167 из 333 баллов. Конечный результат складывается из голосов парламентариев от КДП, региональных депутатов и рядовых членов партии. Парламентарии имеют преимущество - каждый их голос эквивалентен двум баллам.

Выборы лидера КДП проходили в связи с решением уйти в отставку ее предыдущего председателя Юкио Эдано, который занимал этот пост с 2017 года. Эдано таким образом взял на себя ответственность за неудовлетворительные результаты КДП на прошедших 31 октября выборах в нижнюю палату парламента. По итогам голосования она потеряла 14 мест в нижней палате, теперь у нее 96 мандатов.

Плохой результат вызвал ряд вопросов к политике Эдано, а также к стратегии взаимодействия с другими оппозиционными партиями, которая заключалась в выставлении единых кандидатов в округах для составления конкуренции правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). После выборов в нижнюю палату она потеряла часть мест, но сохранила абсолютное большинство (261 из 465 мест), что позволит ей контролировать все основные парламентские комитеты.

Кэнта Идзуми - депутат нижней палаты парламента. Ему 47 лет. За свою карьеру он был членом нескольких оппозиционных политических партий.