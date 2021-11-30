На Украине с начала года открыто 45 дел по подготовке к госперевороту

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) в этом году открыла 45 уголовных дел, касающиеся подготовки к государственному перевороту. Об этом сообщил руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"С начала 2021 года только по материалам департамента кибербезопасности СБУ было открыто 45 производств по статье о подготовке к захвату государственной власти, предъявлено 34 обвинения, вынесено около 30 приговоров суда. То есть это не есть что-то уникальное", - сказал он во вторник в эфире украинского телеканала ICTV.

При этом, по мнению Витюка, главная угроза исходит от России. "СБУ постоянно работает над выявлением российских агентов в украинской власти, - сказал он. - За девять месяцев текущего года агентов российского влияния было выявлено более 50. Но с точки зрения оперативной и контрразведывательной нецелесообразно указывать на какие-то органы, где могут находиться шпионы".

26 ноября на пресс-марафоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его информации, в стране 1 декабря готовится государственный переворот. По словам Зеленского, в его распоряжении есть аудиозапись, на которой ряд граждан Украины и России обсуждают планы переворота. Президент Украины рассказал, что, согласно имеющимся у него аудиопленкам, заговорщики якобы планируют вовлечь в организацию переворота крупного украинского предпринимателя Рината Ахметова.

По следам заявления Зеленского СБУ объявила в понедельник о начале досудебного расследования по уголовному делу "по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти".