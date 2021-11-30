Шотландия начнет в 2022 году подготовку ко второму референдуму о независимости

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство Шотландии в 2022 году начнет официальную подготовку ко второму референдуму по вопросу о независимости этого британского региона с целью проведения всенародного опроса к концу 2023 года. В этом заверила лидер Шотландской национальной партии (ШНП), первый министр Шотландии Никола Стерджен делегатов в заключительной речи на 87-м ежегодном форуме правящей в данном британском регионе партии, проходившем онлайн.

"В течение следующего года я инициирую процесс, необходимый для проведения референдума до конца 2023 года", - приводит во вторник слова Стерджен газета Financial Times. Кампания за мобилизацию поддержки в пользу референдума "всерьез возобновится", по ее словам, в следующем году, если позволит пандемия коронавируса. Если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хоть сколько-нибудь уважает демократию, то он, как сказала лидер ШНП, "позволит народу [Шотландии] решать", что ему делать дальше.

Такие высказывания первого министра подготовили почву для обострения конституционного противостояния с правительством Великобритании, констатирует издание. В то же время аналитики и многие представители ШНП очень скептически, по его данным, относятся к возможности проведения референдума в ближайшие два года с учетом того, что поддержка достижения независимости с прошлого года упала. Лондон в свою очередь последовательно заявляет, что не собирается давать Эдинбургу право провести референдум, считая, что шотландцы уже сделали свой выбор семь лет назад.

Делегаты форума правящей партии выступили также за создание Центробанка, который будет действовать как "денежно-кредитный орган" Шотландии в случае обретения этим британским регионом независимости. Подавляющим большинством голосов они приняли резолюцию, призывающую ШНП начать разработку законодательства для такого финансового института.

Референдум по вопросу о независимости состоялся в 2014 году. Не менее 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако ШНП, обладающая большинством мест в местном парламенте, воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод шотландским националистам для продвижения идеи нового всенародного опроса по поводу независимости.