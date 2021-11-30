В Джелалабаде произошли столкновения между талибами и боевиками ИГ

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Столкновения между членами захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) и боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) произошли в одном из районов города Джелалабад, административного центра восточной афганской провинции Нангархар. Об этом сообщило во вторник агентство Aamaj News.

По его сведениям, боевые действия, носившие "ожесточенный" характер, начались в ночь с понедельника на вторник и продолжались до утра. Стороны, как утверждается, применили различные виды вооружений.

Отмечается, что в "Талибане" пока не комментировали эту информацию.

В течение последних трех месяцев в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло сразу несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением ИГ.