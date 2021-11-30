Глава офиса Зеленского сообщил, что дал показания по делу о "вагнеровцах"

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что во вторник был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о ЧВК "Вагнер", к которой якобы причастны граждане РФ.

"Как законопослушный гражданин, сегодня в 8:30 утра (09:30 мск) посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию", - написал он на своей странице в Facebook.

Ермак подчеркнул, что не анонсировал визит к следователям, поскольку не хотел делать из этого "шоу". Он также считает важным, чтобы следствие установило истину в этом деле.

Летом 2020 года Белоруссия задержана группу из 33 россиян, которых на Украине называют "сотрудниками частной военной компании Вагнера". Впоследствии они были арестованы. Киев заявил, что 28 человек из 33 принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе, и потребовал их выдачи. Российская сторона расценила задержание своих граждан как "не соответствующее союзническим отношениям Москвы и Минска", а обвинения в их адрес - спекуляцией. При этом в Кремле добавили, что эти россияне оказались в Белоруссии транзитом и должны были улететь в Стамбул, а их пребывание в республике никак не связано с самой Белоруссией или с ее внутренними делами. 14 августа 2020 года Минск вернул России 32 человека. Еще один задержанный, который оказался и гражданином Белоруссии, остался на территории республики. 27 августа 2020 года в интервью телеканалу "Россия-24" президент РФ Владимир Путин сообщил, что задержание российских граждан стало результатом провокации со стороны "украинских спецслужб совместно с американскими".

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что ему стыдно за спецоперацию по задержанию группы якобы из российских граждан - бойцов ЧВК "Вагнер" в 2020 году. По мнению главы государства, украинские спецслужбы оказались в нее втянуты. Тем не менее в ГБР заявили, что не исключают возможности вызова главы офиса президента Андрея Ермака и самого Владимира Зеленского для дачи показаний по резонансному на Украине "делу вагнеровцев".