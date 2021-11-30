Шведская прокуратура заподозрила министра в сексуальных домогательствах

СТОКГОЛЬМ, 30 ноября. /ТАСС/. Шведская прокуратура начала предварительное расследование по факту сексуальных домогательств, подозревается министр. Об этом сообщается во вторник в пресс-релизе ведомства.

"Главный прокурор Специальной прокуратуры Мария Стеруп начала предварительное расследование по факту сексуальных домогательств. Подозревается министр, поэтому дело находится в специальной прокуратуре", - отмечено в сообщении.

Прокуратура не предоставляет дополнительную информацию. Но ранее шведским СМИ стало известно, что обвинения в домогательствах на съезде Социал-демократической рабочей партии поступили в адрес министра инфраструктуры Томаса Энерута. Он продолжает занимать этот пост и в новом правительстве, состав которого был назван премьером Магдаленой Андерссон во вторник.

"Я инициирую предварительное расследование, чтобы собрать дополнительные материалы и информацию, а также чтобы оценить, идет ли речь о преступлении в случае с произошедшим", - приводятся в пресс-релизе слова Стеруп.

Когда Андерссон на пресс-конференции спросили, по-прежнему ли она будет доверять Энеруту после известия о предварительном расследовании по факту сексуальных домогательств, она завила: "Нет никаких сомнений в том, что произошло в этом случае. Он извинился перед женщиной и ясно, что это было непреднамеренно с его стороны. У меня нет причин не верить в это, он по-прежнему занимает пост министра инфраструктуры".