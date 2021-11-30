Блинкен повторил, что США обеспокоены движением российских ВС на границе с Украиной

РИГА, 30 ноября. /ТАСС/. США по-прежнему обеспокоены передвижениями российских вооруженных сил рядом с российско-украинской границей, но трактовка Вашингтоном этих маневров, возможно, станет более ясной лишь на следующий день после обсуждения с союзниками по НАТО. Об этом во вторник заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Мы очень обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы", - сказал американский госсекретарь. Он при этом не смог предоставить определенное заключение с американской оценкой характера перемещений ВС РФ и обещал дать более подробный ответ на эту тему в среду. Глава американской дипломатии указал, что Вашингтон надеется продолжить консультации со своими союзниками.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что представители американской администрации провели брифинг для европейских коллег, на котором озвучили свои опасения в связи с приписываемой России подготовкой вторжения на Украину. Оценки планов Москвы Вашингтоном, по сведениям агентства, якобы основаны на неких секретных данных, которыми владеют только США. При этом саму информацию Вашингтон европейским партнерам пока не раскрыл.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что в Москве фиксируют исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить РФ как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная активность является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Кроме того, Песков отмечал, что "совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории" РФ ассоциировать с агрессивными планами.