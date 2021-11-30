Глава МИД Испании выступил за диалог НАТО с Россией, чтобы обозначить позицию по Украине

РИГА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес выступил за поддержание диалога между НАТО и Россией, который бы позволил обозначить четкую позицию альянса по ситуации вокруг Украины. Соответствующее мнение министр выразил во вторник в преддверии открывающейся двухдневной встречи глав МИД альянса.

"НАТО всегда будет защищать территориальную целостность и суверенитет как своих членов, так и союзников", - приводит слова Альбареса агентство Европа Пресс. Глава МИД заявил о "политической поддержке" Украины, а также выступил за поддержание "диалога с Россией", чтобы "донести эти сообщения".

В этой связи Альбарес призвал "дать шанс" диалогу между РФ и НАТО. "Сдерживание через диалог всегда лучше, чем через военные действия", - добавил испанский министр.

Кроме того, глава МИД заявил о необходимости "очень серьезно отнестись к использованию нелегальной миграции как оружия". "Это неприемлемо, и ЕС и НАТО должны быть готовы на это отреагировать", - добавил он.