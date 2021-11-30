Зеленский заявил, что Украина и Apple договорились о сотрудничестве в переписи населения

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Украина и Apple подписали меморандум, в соответствии с которым компания будет задействована в проведении предстоящей в стране переписи населения. Об этом сообщил во вторник украинский президент Владимир Зеленский.

"Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный меморандум о взаимопонимании между министерством цифровой трансформации и этим технологическим гигантом", - написал он в Twitter, не уточнив детали.

"Цифровизация является безусловным приоритетом нашего государства", - добавил Зеленский.

Перепись населения Украины запланирована на 2023 год. Единственная в истории Украины перепись населения прошла в 2001 году. По ее данным, в стране проживали 48 457 000 человек. Очередная перепись ожидалась в 2016 году, однако в декабре 2015 года правительство перенесло ее на 2020 год, но и тогда она не состоялась.