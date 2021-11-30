Жители одной из деревень в Сирии забросали американских военных камнями

БЕЙРУТ, 30 ноября. /ТАСС/. Жители одной из деревень в районе города Камышлы, расположенного в сирийской провинции Хасеке, преградили путь патрулю военнослужащих США. Об этом сообщило во вторник сирийское агентство SANA.

По его сведениям, сирийцы забросали американских военных камнями. В ответ те были вынуждены открыть огонь в воздух.

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и еще пять - в соседней провинции Хасеке. В конце 2019 года экс-президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, одной из главных задач которых будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны.

Между тем в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию.