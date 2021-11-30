Глава MI-6 утверждает, что Запад не пытается окружить РФ и подорвать ее интересы

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Великобритания и страны Запада должны четко показывать Москве, что они не стремятся подрывать ее интересы или окружать ее базами НАТО. Об этом заявил во вторник в интервью радиостанции Би-би-си глава службы внешней разведки Соединенного Королевства MI-6 Ричард Мур.

"[Ситуация у границ Украины] требует очень тщательно наблюдать за происходящим и очень четко дать понять русским, какую цену им пришлось бы заплатить в случае [военного] вмешательства <...>, - сказал Мур. - Говоря откровенно, в то же время необходимо очень четко показывать, что мы не продвигаем конфронтационную повестку. Мы не пытаемся окружить Россию или мешать ей преследовать ее законные интересы".

Мур заявил о наличии "хронической проблемы вокруг Украины". Он обратил внимание на регулярный характер возникновения "как бы кризисов", связанных с ситуацией на Украине и увеличением российского военного присутствия вблизи ее границ.

Назвав Россию наиболее "острой угрозой" британской безопасности, Мур также заявил о наличии долгосрочной стратегической угрозы со стороны Китая, который якобы расставляет по всему миру "цифровые и долговые западни". По его словам, в Пекине используют в качестве рычагов влияния данные, собираемые с помощью китайских технологических решений, а также финансовые возможности КНР, позволяющие китайскому бизнесу активно приобретать доли в западных предприятиях. Он подчеркнул необходимость как сотрудничать с Китаем по целому ряду важных глобальных направлений, так и "конкурировать там, где это необходимо".

Борьба за влияние

В "большую четверку" приоритетных направлений работы разведсообщества помимо РФ и Китая глава MI-6 включил Иран и угрозу международного терроризма. Он также обратил особое внимание на тот факт, что Китай и другие конкуренты Запада вкладывают значительные ресурсы в такие технологии, как "искусственный интеллект, квантовые вычисления и синтетическая биология".

"В борьбе за власть и влияние в XXI веке те, кто владеют ключевыми технологиями, будут иметь преимущество. Поэтому крайне важно, чтобы наши западные страны не оказались среди отстающих и сохраняли способность к новаторству", - сказал он, добавив, что, по его мнению, свободное общество и "дух предпринимательства" дают Западу преимущество в конкурентной борьбе с "авторитарными режимами".

Мур также отметил, что в современном мире MI-6 приходится отказываться от привычных способов решения некоторых задач. Так, по его словам, разведслужбе теперь приходится все больше сотрудничать с IT-отраслью, чтобы справляться с технологическими угрозами, тогда как ранее в MI-6 в основном полагались на собственные силы. Теперь же, по его словам, просто невозможно ждать полтора года, необходимые для тщательной проверки биографии нового перспективного работника, который мог бы помочь разведслужбе справиться с тем или иным вызовом в сфере IT. Как говорит Мур, за последние годы в целом сильно изменился подход MI-6 к набору сотрудников, которые теперь набираются из всех слоев британского общества и имеют возможность откликаться на вакансии, размещенные на сайте спецслужбы.

Мур также отметил, что личным примером пытается изменить окруженный завесой тайны образ MI-6 в глазах людей. Он стал первым главой службы внешней разведки, который завел себе страницы в соцсетях и начал выступать на публике и в прямых эфирах британских СMI. По его словам, та картина угроз, которая сложилась в современном мире, парадоксальным образом требует от разведслужб большей открытости.