Независимый кандидат Земмур объявил о намерении баллотироваться на пост президента Франции

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Радикальный журналист правых взглядов Эрик Земмур объявил во вторник о намерении баллотироваться на пост президента Франции. Трансляция выступления велась на странице Земмура в Twitter.

"Я решил баллотироваться на президентских выборах", - заявил Земмур. Список претендентов на пост главы государства постоянно пополняется и уже включает более четырех десятков имен - кандидатов от политических партий или самовыдвиженцев. Выборы пройдут в два тура: 10 и 24 апреля 2022 года.

Нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон пока официально не выдвигал свою кандидатуру на второй срок, однако в политических кругах не сомневаются в его планах и убеждены, что 43-летний президент сделает это уже в следующем месяце.

В своем выступлении, сопровождавшемся кадрами кинохроники и симфонической музыкой, Земмур сделал акцент на своем желании "вернуть Францию французам". "Я намерен, как и вы, взять судьбу страны в собственные руки", - заявил Земмур, обращаясь к аудитории соцсетей. Он утверждал, что в последнее время "французы чувствуют себя иностранцами у себя дома и больше не узнают свою страну".

Он заявил, что выступает в защиту прав французов. "Мы не станем ничьими вассалами и не дадим никому себя заменить", - сказал претендент. "Франция должна укрепить свой суверенитет. Европа никогда не станет нацией", - считает он.

Земмур пообещал провести реиндустриализацию Франции, сократить безработицу, восстановить французскую школу и передать страну следующим поколениям.

Данные социологов

Земмур, которому сейчас 63 года, включился в борьбу как независимый кандидат. Он не связан напрямую с какой-либо партией и резко атакует и власть, и оппозицию. Части избирателей его неполиткорректная риторика явно импонирует: опросы сулят ему в первом туре 15% голосов - более чем солидный показатель для дебютанта выборов, до сих пор не подтверждавшего планы участвовать в президентской гонке.

Глава государства, избираемый на пять лет, является в соответствии с французскими законами верховным главнокомандующим вооруженными силами республики, руководит ее внешней политикой, назначает премьер-министра и членов кабинета.

Перспективы кампании

Согласно исследованиям социологов, в первом туре Макрон может рассчитывать примерно на 25% голосов, что гарантирует ему выход во второй раунд. По данным опросов, пока на втором месте лидер "Национального объединения", депутат французского парламента Марин Ле Пен, пользующаяся сейчас поддержкой 19-20% избирателей.

Земмура готовы поддержать примерно 15% электората, сочувствующих в первую очередь его требованиям об ограничении потока мигрантов во Францию. Выдвижение кандидатуры обычно несколько повышает рейтинг претендента.

Правоцентристская партия "Республиканцы" назовет своего кандидата на партийном съезде 4 декабря. Спор за голоса левых избирателей ведут в настоящее время лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и кандидат Соцпартии, мэр Парижа Анн Идальго.

По мнению политических аналитиков, французские избиратели традиционно отдают предпочтение претендентам, способным, по их мнению, обеспечить консенсус общества. Эта позиция увеличивает шансы на переизбрание на новый срок Эмманюэля Макрона.