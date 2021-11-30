Глава МИД Испании призвал НАТО думать не только о восточном фланге, но и о южном

РИГА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что НАТО следует обратить внимание не только на восточный фланг, но и на южный. Соответствующее мнение министр выразил во вторник по прибытии на открывающуюся двухдневную встречу глав МИД альянса.

Он напомнил, что на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года главы государств и правительств должны будут одобрить новую Стратегическую концепцию альянса. "Испания, как всегда, будет поддерживать сильное присутствие альянса на восточной границе, но также придется посмотреть на юг", - сказал Альбарес.

По его словам, страны - члены НАТО сталкиваются с "единым набором угроз". "Это общие угрозы как на восточной, так и на южной границах", - добавил он. "Европейским союзникам и союзникам по НАТО нужно решить, какова наша роль в сегодняшнем мире, как мы хотим взаимодействовать с теми, кто находится за пределами нашего альянса и за пределами ЕС, и какие [перед нами стоят] угрозы", - сказал министр.