МИД Украины выразил недовольство вступлением в "Единую Россию" жителей Донбасса

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины назвало нарушением украинских законов и норм международного права получение членских билетов партии "Единая Россия" гражданами РФ, проживающими на территории неподконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом заявил во вторник агентству Укринформ пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

По его словам, Украина неоднократно заявляла, что не признает получение российских паспортов жителями неподконтрольной Киеву части Донбасса. Представитель МИД Украины добавил, что, с точки зрения украинской стороны, ведение политической агитации, открытие отделений российских политических партий и организация Россией выборов на неподконтрольной украинским властям части востока Украины противоречат обязательствам России в рамках минских договоренностей и нормандского формата. По словам Николенко, такие действия "грубо нарушают украинское законодательство и нормы международного права".

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил на форуме по недопущению фальсификации истории в Донецке, что первые сто жителей Донбасса с гражданством РФ получили во вторник партийные билеты Всероссийской политической партии "Единая Россия". Прием заявлений на включение в сторонники партии "Единая Россия" начался в середине июля на проходившем в Донецке форуме "Россия - Донбасс: единство приоритетов". В статусе сторонника партии необходимо пробыть не менее полугода для того, чтобы затем вступить в ряды "Единой России".

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта. В сентябре 2021 года жители Донбасса, получившие гражданство РФ, впервые смогли принять участие в выборах в российский парламент. Для их голосования в Ростовской области было предусмотрено около 50 избирательных участков.