Суд Белоруссии признал объединение "Сопротивление" террористической организацией

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии принял решение о признании оппозиционного неформального объединения "Сопротивление" ("Супрацiу") террористической организацией и запрете его деятельности на территории страны. Об этом сообщил во вторник начальник отдела генеральной прокуратуры республики Валерий Шуляк.

"По заявлению генерального прокурора Верховный суд признал неформальную организацию "Супрацiу" ("Сопротивление") и входящие в нее инициативы "Кибер-партизаны", "Дружины народной самообороны - ДНС", "Буслы ляцяць" террористической организацией", - сказал представитель генпрокуратуры, видеозапись выступления которого разместил Telegram-канал генпрокуратуры.