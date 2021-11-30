Глава МИД Чехии: генсеком НАТО должен был бы стать представитель "восточного крыла" блока

ПРАГА, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек считает, что преемником Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО должен был бы стать представитель "восточного крыла" блока - стран, которые вступили в альянс после падения в конце ХХ века "железного занавеса" в Европе. Об этом политик заявил в опубликованном во вторник интервью газете Lidove noviny, комментируя вопросы, вынесенные на проходящую в Риге встречу глав МИД стран Североатлантического альянса.

"Я думаю, что было бы хорошо, если бы это (будущий генсек НАТО - прим. ТАСС) был кто-то [из политиков] из стран, которые вступили в альянс после падения "железного занавеса", - отметил он. - Считал бы правильным, чтобы новый генеральный секретарь был избран как раз из этой части альянса, которую иногда называют его "восточным крылом".

Кулганек отказался уточнить, кандидатуры каких политиков предлагаются в преемники Столтенберга. Между тем он признал, что "первые имена уже прозвучали". К ним, по данным газеты, относится экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Пост генерального секретаря в НАТО был введен в 1952 году. Это главное должностное лицо альянса (возглавляет Совет НАТО и ряд других органов). Первым руководителем НАТО стал британец Гастингс Лайонел Исмей, ему принадлежит известная фраза о целях блока: "Не допускать СССР в Европу, обеспечивать в ней американское присутствие и сдерживать Германию". С 1 октября 2014 года этот пост занимает норвежец Столтенберг. Его мандат неоднократно продлевался, действует до 30 сентября 2022 года.