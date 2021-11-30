Глава ЛНР получил партийный билет "Единой России"

ЛУГАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник получил партийный билет партии "Единая Россия". Вручение документа состоялось в Луганском государственном университете имени Владимира Даля, сообщает агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

"Я от себя лично, от всех [жителей ЛНР] заверяю вас и в вашем лице руководство партии "Единая Россия", что мы не подведем", - обратился Леонид Пасечник к вручившему ему билет депутату Государственной думы РФ, председателю высшего совета общественной организации "Союз казаков - воинов России и зарубежья" Виктору Водолацкому.

Пасечник первым из жителей республики получил партбилет "Единой России". Они также были вручены главам администраций регионов ЛНР, представителям молодежи, общественности, казачества, работникам учреждений образования.

Ранее Пасечник заявил, что жители ЛНР поддерживают инициативы, планы и идеи "Единой России", которые помогли республикам Донбасса выжить в 2014 году, и поддержал инициативу о создании в ЛНР движения сторонников партии. В ЛГУ имени Владимира Даля был открыт центр подачи заявлений для вступления в "Единую Россию". Прием заявлений ведут общественные движения "Мир Луганщине", "Луганский экономический союз" и профсоюзные организации на предприятиях республики.