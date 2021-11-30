Фернандо Ариаса переизбрали генеральным директором ОЗХО

ГААГА, 30 ноября. /ТАСС/. Члены ОЗХО переизбрали Фернандо Ариаса генеральным директором организации. Решение одобрено во вторник в ходе 26-й сессии Конференции государств - участников ОЗХО.

"Генеральный директор ОЗХО избирается сроком на четыре года с возможностью переизбрания на еще один четырехлетний срок, но не более, - напомнил председатель конференции Бард Ивар Свендсен. - Фернандо Ариас был избран 25 июля 2018 года, срок его полномочий истекает 24 июля 2022 года. В ходе 98-й сессии в октябре Исполнительный совет организации рекомендовал продлить полномочия Фернандо Ариаса на очередные четыре года".

Решение о переизбрании принято на конференции без возражений со стороны членов ОЗХО, однако Россия дистанцировалась от сложившегося консенсуса.