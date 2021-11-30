Президент Литвы считает необходимым обсудить помощь Запада Украине в связи с действиями РФ

ВИЛЬНЮС, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает Евросоюзу обсудить, какую дополнительную помощь Запад может оказать Украине в связи с приписываемыми РФ действиями у границы. Об этом он заявил во время встречи в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщила во вторник пресс-служба лидера балтийской республики.

"Необходимо обсудить, что мы еще можем сделать для Украины, которая является для Европы важной территорией как гарант безопасности и стабильности", - приводятся в сообщении его слова.

Президент выразил обеспокоенность присутствием в районе границы группировки российских войск. "Военные подразделения России у границ создают непосредственную угрозу территориальной целостности Украины", - изложил свое видение ситуации Науседа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что в Москве фиксируют исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить РФ как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная активность является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Кроме того, Песков отмечал, что "совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории" России ассоциировать с агрессивными планами.