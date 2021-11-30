Власти Вьетнама рассматривают Москву как приоритет во внешней политике

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ханой высоко ценит дипломатические связи с Москвой и рассматривает ее в качестве одного из приоритетов во внешней политике. Об этом во вторник в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил президент Вьетнама Нгуен Суан Фук.

"Мы всегда рассматриваем Россию как наш чрезвычайно важный приоритет во внешней политике и нашего близкого друга", - заявил Нгуен Суан Фук.

Он отметил, что Вьетнам прилагает все усилия для создания благоприятных условий для сотрудничества российских и вьетнамских компаний. В Ханое выражают надежду, что это поможет перевести торгово-экономические отношения между двумя странами на качественно новый уровень.

"Мы особенно хотим отметить успехи России в экономике, в повышении статуса России на международной арене", - отметил президент Вьетнама.

"Мы всегда питаем особые чувства к России, очень радуемся огромным достижениям, которых Россия добилась за последние 20 лет под Вашим руководством", - сказал Нгуен Суан Фук.

Нгуен Суан Фук находится с официальным визитом в Москве. Путин и президент Вьетнама по итогам переговоров примут совместное заявление.