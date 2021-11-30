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МИД Люксембурга заявил, что НАТО нужно требовать выполнения "Минска" и быть в диалоге с РФ

Глава ведомства Жан Ассельборн отметил, что "нужно прекратить много говорить о военных операциях"

РИГА, 30 ноября. /ТАСС/. НАТО должна требовать выполнения минских договоренностей по Украине. Об этом заявил во вторник глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн в Риге по прибытии на встречу с коллегами по альянсу.

Отвечая на вопрос, как быть в случае военной эскалации на границе с Украиной, он сказал: "Думаю, что задача НАТО - сделать все, чтобы этого не было".

"Нужно прекратить много говорить о военных операциях, а требовать, чтобы вновь заработали минские договоренности", - добавил министр. По его словам, "нельзя строить работу на гипотезах". "Мы должны продемонстрировать, что военные операции на Украине неприемлемы для Европы и для НАТО", - отметил Ассельборн.

"Мы должны вернуться на ту плоскость, чтобы, несмотря на сложности, был возможен диалог [c Россией]", - считает глава МИД Люксембурга.

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