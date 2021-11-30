Глава ЛНР заявил, что число сторонников "Единой России" в республике превысило 10 тысяч

ЛУГАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Число сторонников партии "Единая Россия" в Луганской народной республике (ЛНР) превысило 10 тысяч. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на церемонии вручения партийных билетов, состоявшейся во вторник в Луганском государственном университете имени Владимира Даля.

"Прошло совсем немного времени, когда в этом же учебном заведении мы проводили совещание, на котором общественность обратилась ко мне с просьбой организовать на территории нашей республики центр сбора базы данных сторонников партии "Единая Россия". На сегодняшний день банк сторонников "Единой России" на территории нашей республики составляет уже более 10 тысяч", - привело слова Пасечника агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

Глава ЛНР добавил, что получение проживающими в республике российскими гражданами партбилетов "Единой России" дает им возможность участвовать во внутриполитической жизни РФ.

Леонид Пасечник первым в республике получил во вторник членский билет "Единой России" и был приглашен на съезд партии в Москве. "Он как член партии уже приглашен на съезд "Единой России", который пройдет 4 декабря в городе Москве", - сообщил на церемонии депутат Госдумы РФ, председатель высшего совета общественной организации "Союз казаков-воинов России и Зарубежья" Виктор Водолацкий.

Выступая в Донецке на форуме по недопущению фальсификации истории, он заявил, что первые сто жителей Донбасса с гражданством РФ получили во вторник партбилеты "Единой России". Прием заявлений на включение в сторонники партии начался в середине июля на проходившем в Донецке форуме "Россия - Донбасс: единство приоритетов". В статусе сторонника партии необходимо пробыть не менее полугода для того, чтобы затем вступить в ряды "Единой России".