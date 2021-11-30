Президенты Вьетнама и России обсудили сотрудничество в обороне и энергетике

ХАНОЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Президенты Вьетнама и России Нгуен Суан Фук и Владимир Путин на прошедших во вторник переговорах в Москве обсудили сотрудничество двух стран по целому ряду направлений, в том числе в сферах обороны и безопасности, а также в торгово-экономической области и в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщило Вьетнамское информационное агентство (ВИА). Нгуен Суан Фук посещает Россию с официальным визитом с 29 ноября по 2 декабря.

"Главы двух государств высоко оценили сотрудничество Вьетнама и России в области обороны и безопасности", - отмечает ВИА. "Две страны достигли многих важных результатов в развитии партнерства, углубили надежные политические отношения и подтвердили свою решимость сделать экономическое сотрудничество важной опорой в отношениях между Вьетнамом и Россией", - указывает агентство.

Оба лидера подтвердили, что взаимодействие в сфере ТЭК продолжает оставаться одним из основных столпов всеобъемлющего стратегического партнерства между Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ) и Российской Федерацией, принося практическую выгоду каждой из стран. Президенты СРВ и РФ подчеркнули важность поддержания и дальнейшего расширения нефтегазового сотрудничества как на шельфе Вьетнама, так и на территории России в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Нгуен Суан Фук и Владимир Путин заявили о готовности создавать благоприятные условия для продвижения сотрудничества между двумя странами в области поставок сжиженного нефтяного газа, газовой теплоэнергетики и в производстве возобновляемой энергии. Руководители Вьетнама и России договорились ускорить реализацию проекта строительства на территории СРВ Центра ядерной науки и технологий, считая его одним из ключевых проектов сотрудничества между двумя странами в предстоящий период.

Президенты также высоко оценили действенное, эффективное и всестороннее взаимодействие между Вьетнамом и РФ в таких традиционных областях, как образование и профессиональная подготовка, наука и технологии, культура и туризм, сфера информационно-коммуникационных технологий и выступили за его дальнейшее продвижение.