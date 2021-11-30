ГА ООН обсудит вопрос по постпредам Афганистана и Мьянмы в течение недель

ООН, 30 ноября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит рекомендации аккредитационного комитета по полномочиям постпредов Афганистана и Мьянмы в течение нескольких недель. Об этом заявила во вторник на брифинге официальный представитель главы 76-й сессии Генассамблеи Полина Кубияк.

"Встреча [аккредитационного] комитета пройдет завтра в очном формате в ООН. Что касается вопросов о том, видел ли председатель сессии Генеральной Ассамблеи список кандидатов, то нет. Письма об аккредитации направляются в секретариат, - сказала Кубияк. - <...> Завтра пройдут определенные процедуры, будет документ [по итогам встречи], который переведут на шесть официальных языков ООН".

"Это (рассмотрение итогов заседания комитета Генеральной Ассамблеей - прим. ТАСС) пройдет, скорее, в течение недель, а не месяцев", - отметила представитель главы Генассамблеи. При этом она не предоставила информации о том, в какое время конкретно 1 декабря состоится встреча комитета.

В Мьянме в начале февраля к власти пришли военные, сместив гражданское правительство, направившее в ООН нынешнего постоянного представителя Чжо Мо Туна.

В Афганистане в августе радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило власть, прежний президент Ашраф Гани бежал за границу, однако страну в ООН до сих пор представляет назначенный прежним лидером дипломат Гулям Исхакзай.

И военные Мьянмы, и талибы уже предложили ООН новых кандидатов, однако для того, чтобы они могли представлять свои страны во всемирной организации, их полномочия должен подтвердить аккредитационный комитет. Этот орган может как принять окончательное решение по данным вопросам, так и отложить его, сохранив полномочия действующих представителей. В состав комитета входят девять стран. Россия, Китай и США являются его постоянными членами.