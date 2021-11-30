Премьеры Грузии, Молдавии и Украины высказались за более тесные отношения с ЕС

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министры Грузии, Молдавии и Украины Ираклий Гарибашвили, Наталья Гаврилица и Денис Шмыгаль высказались за более тесные отношения своих стран с ЕС в ходе совместного визита в Брюссель. Об этом информирует пресс-служба молдавского правительства по итогам встречи глав трех правительств с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во вторник.

"Мы собрались здесь, чтобы продемонстрировать, как политическая воля и решимость трех ассоциированных партнеров могут помочь улучшить условия жизни в наших странах путем сближения с ЕС. Мы хотим более эффективного сотрудничества, особенно в областях, которые важны для наших граждан. Мы выступаем за отмену платежей за роуминг с ЕС, сокращение затрат на международные банковские операции, признание сертификатов о вакцинации и укрепление энергетической безопасности", - цитирует пресс-служба премьера Молдавии.

У представителей Грузии, Молдавии и Украины также запланированы встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Европейского парламента Давидом Сассоли и другими чиновниками. В Брюсселе они должны обсудить совместное заявление на саммите "Восточного партнерства", который должен состояться в декабре. Кроме того, главы правительств обсудят дальнейшие совместные действия в отношениях с ЕС и развитие партнерских отношений на трехстороннем уровне.

Украина, Грузия и Молдавия 17 мая в Киеве подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", чтобы выразить решимость и твердое желание стать членами ЕС. "Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.