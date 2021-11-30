Талибы провели спецоперацию против ИГ в Джелалабаде

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники служб безопасности захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели спецоперацию против боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в одном из районов города Джелалабад, административного центра восточной афганской провинции Нангархар. Об этом сообщило во вторник агентство The Khaama Press со ссылкой на заявление талибов.

Согласно заявлению, операция длилась шесть часов. В результате были ликвидированы трое боевиков ИГ, включая главаря террористической ячейки, еще двое террористов были ранены.

Отмечается, что никто из мирных жителей при проведении операции не пострадал, двое талибов получили легкие ранения, их состояние не вызывает опасений.

Ранее во вторник агентство Aamaj News информировало о столкновениях между талибами и игиловцами в Джелалабаде. Агентство сообщало, что боевые действия, носившие ожесточенный характер, начались в ночь на вторник и продолжались до утра, стороны применили различные виды вооружений.

В течение последних трех месяцев в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло сразу несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением ИГ.