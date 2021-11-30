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Эрдоган считает, что солидарность Турции с РФ способствует притоку российских туристов

Президент Турции заявил, что в текущем сезоне наблюдается серьезный приток туристов из России

АНКАРА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что солидарность его страны с Россией способствует значительному притоку российских туристов в республику в 2021 году.

"В текущем сезоне наблюдается серьезный приток туристов из России. Анталья сейчас привлекает российских туристов, численность которых не видели ни в один сезон", - сказал он во вторник в интервью телеканалу ТРТ.

По мнению турецкого лидера, этому способствует солидарность двух стран. "Конечно, наша солидарность с [президентом РФ Владимиром] Путиным, наша солидарность с Россией обеспечивают [Турции] приток туристов", - полагает Эрдоган.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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