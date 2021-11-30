Глава МВД Украины призвал участников демонстраций 1 декабря соблюдать правопорядок

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обратился к участникам демонстраций, запланированных в Киеве 1 декабря, с призывом соблюдать правопорядок. Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к тем, кто собирается принять участие в массовых акциях 1 декабря. Прошу вас соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности", - заявил глава МВД Украины. Монастырский напомнил, что он является участником "обоих майданов" - массовых акций протеста, проходивших в Киеве с ноября 2004-го по январь 2005 года и с ноября 2013-го по февраль 2014 года. Первый "майдан" завершился отменой результатов второго тура президентских выборов на Украине, согласно которым победу одержал Виктор Янукович, и назначением нового тура голосования, победу в котором одержал Виктор Ющенко. Второй "майдан" завершился государственным переворотом, свержением президента Виктора Януковича.

Глава МВД также отметил, что в рядах Национальной полиции и Национальной гвардии Украины есть сотрудники, "прошедшие майданы" и принимавшие участие в украинской силовой операции в Донбассе. По словам министра, "те, кто сейчас стоит на службе общественного порядка, с уважением относятся к проявлению гражданской позиции и ожидают уважения к себе". "Они на страже вашей безопасности и делают все, чтобы не допустить провокаций", - заявил Монастырский.

Между тем управление патрульной полиции Киева сообщило во вторник, что в среду, 1 декабря, в связи с запланированными массовыми акциями ожидается ограничение движения транспорта в центральной части города, в том числе на главной улице - Крещатике. На 09:30 (10:30 мск) возле Верховной рады запланирована демонстрация за упрощение режима налогообложения в интересах мелких индивидуальных предпринимателей. После 19:00 (20:00 мск) на площади (майдане) Независимости запланировано начало демонстрации, организованной праворадикальными партиями "Демократическая сокира" и "Национальный корпус".

Президент Украины Владимир Зеленский в среду выступит с речью в Верховной раде, в ходе которой он должен рассказать о предстоящих законодательных инициативах. В ходе своей встречи с журналистами в пятницу Зеленский заявил, что не намерен распускать парламент и опроверг слухи о том, что 1 декабря якобы собирается объявить на Украине военное положение. С подобными утверждениями выступил на прошлой неделе бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Зеленский также заявил журналистам, что, по его информации, в стране 1 декабря готовится государственный переворот и что в него пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова, который считается самым богатым человеком на Украине по версии Forbes.