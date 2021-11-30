Фиала провел заседание нового чешского кабмина до его официального назначения Земаном

ПРАГА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер Чехии Петр Фиала, назначенный в воскресенье на этот пост президентом Милошем Земаном, провел во вторник заседание своего будущего кабинета министров еще до его официального назначения главой государства. Об этом Фиала сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня я созвал первое, неформальное, заседание будущего правительства, - написал Фиала. - Ситуация серьезная, и мы должны быть как можно лучше подготовлены. Верю, что наша команда будет хорошо действовать".

Главным вызовом для нового правительства Чехии, как ранее заявлял Фиала, является борьба с усиливающейся в республике эпидемией ковида и ростом цен на товары и услуги. Земан намерен провести официальную церемонию назначения нового кабинета в первой половине декабря.