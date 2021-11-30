США не станут давать оценку ходу переговоров по иранской ядерной сделке

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не станут в настоящий момент давать оценку того, насколько позитивно развиваются переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили прокомментировать слова представителей ЕС, заявивших о том, что переговоры начались в позитивном ключе. "Нам трудно это оценивать", - ответила Псаки. "Мы просто не можем забегать вперед в отношении того, в какой точке находится процесс на данном этапе", - подчеркнула она.

Псаки также уточнила, что не будет давать никакую оценку, поскольку Вашингтон не хочет "вести переговоры публично". При этом она заверила, что США "привержены дипломатическому пути".

Седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе начался 29 ноября в Вене после того, как они были приостановлены в июне из-за выборов в Иране. За прошедшие с апреля по июнь 2021 года шесть раундов переговорщикам стран - участниц СВПД и США удалось определить, какие американские санкции в отношении Ирана подлежат отмене, и составить список шагов, которые должен сделать Тегеран, чтобы вернуться к своим ядерным обязательствам.