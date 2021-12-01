Индонезия впервые стала председателем в Группе двадцати

СИНГАПУР, 1 декабря. /ТАСС/. Индонезия впервые в своей истории официально заняла председательство в Группе двадцати (G20), пообещав сосредоточить внимание на вопросах восстановления экономик после пандемии, энергетического перехода и цифровой трансформации. Президент Джоко Видодо сообщил, что итоговый саммит запланирован на 30-31 октября 2022 года, который пройдет на острове Бали в очном формате.

"Мы намерены стимулировать совместные усилия по восстановлению мировой экономики под лозунгом "Восстановимся вместе, станем сильнее", - отметил глава государства, представляя задачи страны на период председательства в "двадцатке". Джакарта, по его словам, "ориентирована на обеспечение инклюзивного, ориентированного на людей, экологически чистого и устойчивого роста". Видодо также подчеркнул, что Индонезия "намерена предложить создать платформу глобального партнерства с международным финансированием для поддержки перехода энергетики на возобновляемые источники". По его словам, "необходимо также гарантировать, что энергетический переход осуществляется на принципах безопасности и доступности".

Глава индонезийского МИД Ретно Марсуди, которая является одним из координаторов подготовки и проведения G20, также в числе приоритетных направлений назвала восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19, повышение производительности, укрепления партнерства среди стран объединения. Она также подчеркнула, что Индонезия будет наращивать "дипломатию в сфере здравоохранения", чтобы сократить разрыв между развитыми и развивающимися государствами в деле распространения вакцин против коронавируса.

Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто, который является еще одним национальным куратором, выразил заинтересованность Индонезии "в проведении структурных и финансовых реформ после пандемии COVID-19, в том числе в таких областях, как цифровизация, развитие человеческих ресурсов и расширение прав и возможностей женщин и молодежи". По его словам, участники "двадцатки" обсудят развитие более надежной финансовой инфраструктуры, регулирование и доступность, на повестку дня также будут вынесены зеленые финансы.

О Группе двадцати

Группа была основана на конференции в Берлине, которая состоялась 15-16 декабря 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств - США, Канады, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и Японии. Главной целью ее создания было вовлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер в ответ на глобальные вызовы. Поводом для учреждения "двадцатки" стал разразившийся в Азии в 1997-1998 годах финансовый кризис, который имел негативные последствия для мировой экономики.

Решения Группы, которые принимаются консенсусом, не имеют обязательной силы и подлежат одобрению в Международном валютном фонде, Всемирном банке и других финансовых и экономических организациях. Членами Группы являются 19 стран (наряду со странами-учредителями это: Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Южная Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция и ЮАР) и Евросоюз (все - с 1999 года).