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МИД Кубы заявило, что США не смогут санкциями заставить отказаться от защиты суверенитета

Соединенные Штаты упорно ошибаются, полагая, что правительство позволило бы им спровоцировать социальную дестабилизацию на Кубе, отметил министр иностранных дел страны Бруно Родригес Паррилья

ГАВАНА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил во вторник, что новые санкции Вашингтона против представителей властей республики не смогут дестабилизировать обстановку в стране и заставить Гавану отказаться от защиты суверенитета.

"США упорно ошибаются, полагая, что наше правительство позволило бы им спровоцировать социальную дестабилизацию на Кубе. Это наше право и долг - защищать суверенитет и отвергать иностранное вмешательство. Объявленные сегодня враждебные меры не меняют этой решимости", - написал дипломат в Twitter.

Ранее во вторник американская администрация ввела визовые санкции в отношении девяти должностных лиц Кубы, в том числе занимающих высокие посты в МВД и вооруженных силах карибской страны. По версии Вашингтона, подпавшие под действие американских санкций кубинские официальные лица принимали меры, нацеленные на то, чтобы их сограждане не могли воспользоваться "свободой слова и мирных собраний".

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