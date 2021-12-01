МИД Кубы заявило, что США не смогут санкциями заставить отказаться от защиты суверенитета

ГАВАНА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил во вторник, что новые санкции Вашингтона против представителей властей республики не смогут дестабилизировать обстановку в стране и заставить Гавану отказаться от защиты суверенитета.

"США упорно ошибаются, полагая, что наше правительство позволило бы им спровоцировать социальную дестабилизацию на Кубе. Это наше право и долг - защищать суверенитет и отвергать иностранное вмешательство. Объявленные сегодня враждебные меры не меняют этой решимости", - написал дипломат в Twitter.

Ранее во вторник американская администрация ввела визовые санкции в отношении девяти должностных лиц Кубы, в том числе занимающих высокие посты в МВД и вооруженных силах карибской страны. По версии Вашингтона, подпавшие под действие американских санкций кубинские официальные лица принимали меры, нацеленные на то, чтобы их сограждане не могли воспользоваться "свободой слова и мирных собраний".