Япония сделала США представление из-за сброса самолетом ВВС топливных баков

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Японии сделало представление американскому военному командованию в связи с инцидентом вокруг самолета ВВС США, который во вторник совершил экстренную посадку в аэропорту Аомори на севере страны, предварительно сбросив два топливных бака. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Изначально американская сторона сообщила, что топливные баки были сброшены вдали от населенных пунктов, однако по крайней мере один из них был обнаружен в жилом районе. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Губернатор префектуры Аомори ранее в среду, общаясь с журналистами, выразил сожаление в связи со случившимся и подчеркнул, что намеревается выразить протест американскому военному командованию и японскому оборонному ведомству из-за этого инцидента.

Во вторник самолет ВВС США совершил экстренную посадку в аэропорту Аомори на севере Японии. В связи с нештатным приземлением воздушного судна была закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта, работа которой возобновилась только к середине ночи.