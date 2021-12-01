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США и Египет подписали меморандум о защите культурных ценностей

Новые договоренности будут способствовать продолжению прямого сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, отметили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Египет во вторник подписали новый меморандум о взаимопонимании, который продлевает еще на пять лет прежние двусторонние договоренности о защите культурных ценностей этой арабской республики. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Меморандум был подписан в Каире послом США в Египте Джонатаном Коэном и генеральным секретарем Высшего совета по делам древностей Египта Мустафой Вазири. Новый меморандум заменяет соглашение, подписанное в 2016 году, и расширяет масштабы защиты, включая дополнительные категории культурных объектов из Египта", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В нем указали, что новые договоренности "будут способствовать продолжению прямого сотрудничества между правоохранительными органами [двух стран] и усилиям по установлению, задержанию и возвращению незаконно вывезенных из Египта объектов культурного наследия". "Это соглашение повышает эффективность защиты богатого культурного наследия Египта и способствует усилению нашей общей приверженности пресечению незаконного оборота археологических артефактов и предметов культуры Египта", - заключили в Госдепартаменте.

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