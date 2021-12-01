СМИ: аравийская коалиция сообщила о перехвате заминированной лодки йеменских хуситов

ТАСС, 1 декабря. Коалиция под предводительством Саудовской Аравии сообщила о перехвате заминированной лодки, направленной йеменским движением "Ансар Аллах" (хуситами). Об этом в среду сообщил телеканал Al Arabiya.

Согласно его информации, целью неуправляемого плавательного средства были объекты, расположенные в южной части Красного моря.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы регулярно осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.