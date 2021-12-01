Президент Вьетнама назвал успешными и содержательными переговоры с Путиным

ХАНОЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук назвал очень успешными и содержательными прошедшие во вторник в Москве переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление Нгуен Суан Фук сделал на встрече с коллективом вьетнамского посольства и соотечественниками, живущими и работающими в России, сообщило Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

Делясь с собравшимися впечатлениями о встрече с президентом России, Нгуен Суан Фук назвал ее "исторической". "У нас состоялась очень успешная беседа, в ходе которой было затронуто много важных тем", - сказал вьетнамский лидер. Переговоры, как он сообщил, продлились 3 часа 45 минут, стороны обсудили более чем 20 тем, затронутых президентом РФ, а также многие вопросы, поднятые вьетнамской стороной.

Нгуен Суан Фук отметил, что благодаря хорошей подготовке все темы, инициированные в ходе переговоров вьетнамской стороной, получили высокую оценку президента России. "Президент Путин сказал, что он был очень тронут тем, насколько Вьетнам понимает Россию", - рассказал руководитель СРВ. По его словам, президент России высоко оценил значение этого визита и предложил создать парк вьетнамско-российской культуры, который будет напоминать молодым поколениям о прекрасных отношениях между двумя странами.

Нгуен Суан Фук также отметил, что цель его переговоров с российским лидером заключалась не только в обсуждении рабочих вопросов, но и в том, чтобы в очередной раз выразить благодарность многим советским людям и россиянам, которые самоотверженно поддерживали Вьетнам в тяжелые годы войны за национальную независимость и оказывали ему помощь и в деле послевоенного строительства и развития.

Ранее ВИА сообщило, что вьетнамский и российский руководители обсудили сотрудничество двух стран по целому ряду направлений, в том числе в сферах обороны и безопасности, в торгово-экономической области, в сфере топливно-энергетического комплекса, а также гуманитарные связи. Президент СРВ находится в РФ с официальным визитом с 29 ноября по 2 декабря.