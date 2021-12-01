На севере Индии убили двух пропакистанских террористов

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 декабря. /ТАСС/. Силы безопасности Индии в среду утром ликвидировали двух боевиков пропакистанских террористических группировок, действующих в северной союзной территории Джамму и Кашмир.

Как сообщает агентство ANI со ссылкой на генерального инспектора полиции региона Виджая Кумара, экстремисты были застрелены в боестолкновении с силовиками в ходе антитеррористической операции в районе Пулвама. Убитыми являются полевой командир экстремистов и иностранный наемник.

Как заявил в понедельник в парламенте государственный министр внутренних дел Индии Нитьянанд Рай, в результате нападений боевиков за последние пять лет в Джамму и Кашмире погибли 348 сотрудников службы безопасности и 195 мирных жителей. В 2021 году жертвами экстремистов стали 40 жителей Джамму и Кашмира.

По данным индийских сил безопасности, пропакистанские экстремисты заметно активизировались в Джамму и Кашмире после захвата власти в Афганистане радикальным движение "Талибан" (запрещено в РФ). Боевики усилили попытки проникновения на север Индии из Пакистана и пытаются вытеснить из Джамму и Кашмира представителей индуистского меньшинства, а также выходцев из других регионов Индии.

Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля.

5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла.